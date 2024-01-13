العاصمة: محامية تروّج المخدّرات!..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة أمس لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بمحامية وأحد معارفها من أجل شبهات تتعلق بترويج المخدرات.

حيث وردت معلومات على أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني بالعوينة، مفادها الاشتباه في حيازة أحد الشبان وسط العاصمة على كمية هامة من المخدرات المعدة للترويج، ليتم ضبطه ليلة أمس في أحد أحياء المدينة العتيقة للعاصمة على متن سيارة والعثور داخلها على أكثر من عشرين صفيحة من مخدر الزطلة، حسبما نقلته اذاعة موزاييك.

وبتعميق التحريات تبين أنه على معرفة بمحامية.

ثم وبالتنقل الى شقة تقطنها المحامية حيث وبتفتيشها تفتيشا دقيقا تم حجز أكثر من 30 صفيحة من الزطلة.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمحامية والشاب لمواصلة البحث والكشف عن باقي عناصر الشبكة.