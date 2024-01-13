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تفكيك شبكة لترويج المخدرات وإيقاف 5 من عناصرها في قفصة..

2024/01/13 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم السبت، بأن الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بقفصة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، تمكنت أمس الجمعة، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات بالجهة، وإيقاف خمسة أشخاص من عناصرها، وحجز 62 صفيحة من مخدر القنب الهندي، و349 قرصا مخدرا و80 غراما من مخدر الكوكايين، وشاحنة خفيفة تستعمل في عمليات الترويج.

وأوضحت الوزارة في بلاغها، أنه تم تفكيك الشبكة على إثر عمليات رصد ومتابعة ميدانية دقيقة، بعد التنسيق مع النيابة العمومية، مضيفة أن هذه العملية تندرج في إطار المجهودات الأمنية الرامية الى الحدّ من ظاهرة ترويج المخدرات وتعقب الاشخاص الضالعين فيها.

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