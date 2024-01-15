تضمّ طبيبا بالصحّة العمومية: تفكيك شبكة لترويج المخدرات تنشط بين منوبة والكاف

توفرت معلومات لدى اطارات و اعوان مصلحة فرق مكافحة المخدرات بالادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني، مفادها اندماج شخص في مجال ترويج الاقراص المخدرة يتزود بها من شخص ثان، حيث باجراء عملية رصد ومتابعة ميدانية توفرت معلومات مؤكدة بأن الشخص الأول سيتسلم كمية هامة من الاقراص المخدرة على مستوى محطة بنزين بجهة القباعة.

وقد تم رصد الشخص الثاني بمفرده على متن سيارة خاصة وبمجرد توقفه بالمكان المذكور صعد رفقته العنصر الأول.

وبالقاء القبض عليهما وتفتيشهما تم حجز1200 قرص مخدر نوع “باركيزول” و مبلغ مالي قدره 1500 دينار.

وبتعميق التحريات مع ذي الشبهة، تبيّن وأنه يتزود بالاقراص المخدرة من عند طبيب نفسي بإحدى المستشفيات العمومية بالكاف، فتم التنسيق مع النيابة العمومية بمنوبة و الكاف و التنقل الى ولاية الكاف حيث باجراء عملية تفتيش لمنزل المعني و بمكتبه تم حجز 3806 قرص مخدر مختلفة الانواع و 42 حقنة مخدر و 05 قنينات دواء مخدر، وفق الإدارة العامة للأمن الوطني.

وتجدر الاشارة إلى أن ذي الشبهة الأول من ذوي السوابق العدلية حيث تعلقت به قضية لدى المحكمة الابتدائية بالكاف من اجل “اغتصاب انثى سنها دون 16سنة باستعمال اقراص مخدرة”.

وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة اذنت بالاحتفاظ بهم جميعا.