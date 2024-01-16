ميسي أفضل لاعب وبونماتي أفضل لاعبة في حفل الفيفا لجوائز “ذا بيست”

احتفظ ليونيل ميسي قائد الأرجنتين بجائزة أفضل لاعب خلال حفل توزيع جوائز “ذا بيست” المقدمة من الاتحاد الدولي (الفيفا) عن عام 2023 يوم الاثنين.

وتفوق ميسي، الذي غاب عن الحفل السنوي المقام في لندن، على النرويجي إرلينغ هالاند الفائز بالثلاثية مع مانشستر سيتي والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وكان ميسي فاز بالجائزة في 2022 بعد قيادة بلاده للمجد في كأس العالم وحصد لقب البطولة الفرنسية مع باريس سان جيرمان رفقة زميله مبابي بعد هذا النجاح قبل أن ينتقل للبطولة الأمريكية للمحترفين مع إنتر ميامي.

وتم اختيار اللاعب البالغ من العمر 36 عاما بناء على تصويت مدربي المنتخبات الوطنية وقادتها والصحفيين والجماهير.

وقاد ميسي إنتر ميامي للفوز بأول لقب في تاريخه عندما توج بطلا لكأس الدوري الأمريكي-المكسيكي.

كما أدى انتقال ميسي إلى البطولة الأمريكية لزيادة في أسعار التذاكر واشتراكات مشاهدة المسابقة عبر منصة آبل تي.في، والتي تبث المباريات مباشرة. وقال ميامي أيضا إن التذاكر الموسمية 2024 قد نفدت.

وحل هالاند، الذي ساعد سيتي على الفوز بالثلاثية المتمثلة في البطولة الانقليزية وكأس الاتحاد الإنقليزي ورابطة أبطال أوروبا بعدما سجل 52 هدفا في 53 مباراة في كل المسابقات في موسم 2022-2023، في المركز الثاني في التصويت.

ونال اللاعب البالغ من العمر 23 عاما نفس عدد نقاط ميسي لكنه خسر بتصويت قادة المنتخبات الوطنية.

ونالت الإسبانية أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة الفائزة بكأس العالم جائزة أفضل لاعبة متفوقة على زميلتها جيني إيرموسو وليندا كايسيدو التي تمثل كولومبيا.

كانت بونماتي فازت بجائزة الكرة الذهبية في باريس في أكتوبر الماضي.

وقادت بونماتي منتخب بلادها للفوز بكأس العالم للسيدات كما حصدت كل الألقاب الممكنة مع برشلونة.

وحصدت بونماتي رابطة أبطال أوروبا والبطولة الإسبانية مع برشلونة.

وفاز الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بجائزة أفضل مدرب.

وتفوق غوارديولا على سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان ولوتشيانو سباليتي مدرب نابولي السابق.

وفاز غوارديولا مع سيتي بثلاثية البريميرليغ والكأس ورابطة أبطال أوروبا والذي جاء على حساب إنتر.

ونجح سباليتي في قيادة نابولي للفوز بالبطولة الايطالية لأول مرة منذ عاما.

وفازت سارينا فيخمان مدربة منتخب إنقلترا للسيدات بجائزة أفضل مدربة.

وقادت فيخمان منتخب إنقلترا للوصول لنهائي بطولة كبرى مجددا قبل خسارة نهائي كأس العالم للسيدات أمام إسبانيا.

وتفوقت فيخمان على جوناتان جيرالديز الذي قاد برشلونة للفوز بلقب الليغا والاحتفاظ بلقب رابطة أبطال أوروبا مع تلقي الفريق لخسارة واحدة فقط في كل المسابقات على مدار الموسم.

كما تفوقت فيخمان على إيما هايس مدربة تشيلسي التي قدمت موسما ناجحا آخر قادت فيه الفريق للفوز بالبطولة الإنقليزية للسيدات وكأس الاتحاد الإنقليزي.

وفاز البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي بجائزة أفضل حارس مرمى بعد تفوقه على ياسين بونو حارس المغرب ونادي الهلال السعودي وتيبو كورتوا حارس ريال مدريد ومنتخب بلجيكا.

وفازت ماري إيربس حارسة مانشستر يونايتد ومنتخب إنقلترا بجائزة أفضل حارسة مرمى بعد تفوقها على ماكينزي أرنولد حارسة وست هام ومنتخب أستراليا وكاتا كول حارسة برشلونة ومنتخب إسبانيا.

ونالت إيربس جائزة أفضل شخصية رياضية لهذا العام من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي.سي).

وساعدت إيربس إنقلترا في الوصول إلى نهائي كأس العالم في أستراليا وأنقذت ركلة جزاء في الهزيمة 1-صفر أمام إسبانيا.

وأختيرت اللاعبة البالغة من العمر 30 عاما أفضل حارسة مرمى في البطولة لتحصل على جائزة القفاز الذهبي بعدما تلقت شباكها أربعة أهداف فقط.

وفاز البرازيلي جيليرمي مادروغا بجائزة بوشكاش لأجمل هدف.

كما فاز منتخب البرازيل بجائزة الفيفا للروح الرياضية بعد ارتدائه القمصان السوداء للتضامن مع لاعبه فينيسيوس جونيور عقب تعرضه للعنصرية في الملاعب الإسبانية.

وجاء اختيار أفضل تشكيلة للرجال على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

مدافعون: كايل ووكر – جون ستونز – روبن دياز

لاعبو الوسط: جود بلينغهام – برناردو سيلفا – كيفن دي بروين

مهاجمون: إرلينغ هالاند – كيليان مبابي – ليونيل ميسي – فينسيوس جونيور