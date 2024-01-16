وفاة تلميذة الـ6 سنوات دهسا بحافلة: أهالي فريانة يحتجّون..

نفذ عدد من أهالي ومتساكني وتلامذة منطقة العرق في معتمدية فريانة من ولاية القصرين، اليوم الثلاثاء، وقفة إحتجاجية أمام مقر المعتمدية، عمدوا خلالها الى إحراق العجلات المطاطية، وذلك بعد وفاة تلميذة تبلغ من العمر 6 سنوات مرّسمة بالسنة الأولى ابتدائي، أمس الإثنين، دهسا بحافلة الشركة الجهوية للنقل بالقصرين المخصصة لنقل تلامذة المنطقة إلى المدرسة الإعدادية بفريانة، عن غير قصد، عندما كانت في طريقها إلى منزلها رفقة خالتها.

وأوضح الناشط الجمعياتي بفريانة ماجد برهومي، أن حادثة وفاة التلميذة، أعادت الى اذهان أهالي المنطقة وضع أبنائهم ووضع منطقتهم، وبيّن أن تلامذة المدرسة الإبتدائية الهادي العجيلي بمنطقة العرق، المتداعية للسقوط والمغلقة منذ سنة 2022، ومنهم التلميذة المتوفاة، تم تحويلهم الى المعهد الثانوي بفريانة، بعد أن تم اغلاقها وهدم عدد من قاعاتها وبرمجة أشغال بناء وتهيئة بها.

و أضاف أن الأولياء تكفلوا بنقل أبنائهم التلاميذ إلى المعهد الثانوي بفريانة (تم تخصيص 3 قاعات غير مستغلة به)، ما كبدهم مع أبنائهم مشقة التنقل وخطورته.

وأكد ضرورة تدخل السلط الجهوية للتسريع في أشغال تهيئة وترميم المدرسة الإبتدائية الهادي العجيلي في أقرب الآجال، وتأمين نقل تلامذتها إلى المعهد الثانوي في نقل مدرسي، إلى حين استكمال الأشغال مع التدخل لتهيئة الطريق المهترئة بمنطقة العرق ومدّ يد العون إلى عائلة التلميذة الضحية التي قال إنها “تعيش ظروفا قاسية للغاية”.

وشدّد احد المحتجيين (احد اقرباء التلميذة المتوفاة) توفيق جابلي، على ضرورة الإحاطة بعائلة الفقيدة نظرا لظروفها الصعبة، وعدم تمتعها بأية تغطية اجتماعية أو مورد رزق قار، مع التسريع في أشغال تهيئة المدرسة الإبتدائية الهادي العجيلي المحدثة منذ سنة 1978، وتركيز قاعات جاهزة الصنع لتلامذة السنة الأولى والثانية والثالثة، نظرا لصغر سنهم وعدم قدرتهم على التنقل إلى المعهد الثانوي، إلى جانب توفير نقل مدرسي لتلامذة المدرسة والقيام بالتهيئة العمرانية اللازمة للمنطقة وتعبيد طريقها المهترئ.

وذكر المعتمد الأول بولاية القصرين أحمد الحامدي أنه سيلتقي بعدد من المحتجين اليوم الاثنين، بمعتمدية فريانة وعائلة التلميذة الفقيدة للإستماع إلى مشاغلهم ومطالبهم وإيجاد الحلول اللازمة لها، مشيرا إلى أنه كلف معتمد الماجل بلعباس توفيق الدبياوي بالتحول إلى معتمدية فريانة التي تسجل شغورا (تسجل منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر شغورا) ومرافقة عدد من المحتجين معه إلى مقر الولاية .