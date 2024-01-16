السعودية.. “تاكسي جوي” لنقل الحجيج والمعتمرين

تعتزم مجموعة السعودية تقديم خدمة نوعية لنقل الحجاج والمعتمرين بطائرات كهربائية من مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة إلى الحرم المكي والمشاعر المقدسة.

وكشف مدير الاتصال المؤسسي بمجموعة السعودية، المهندس عبدالله الشهراني، في تصريح، أن الشركة تعاقدت على شراء 100 طائرة ألمانية كهربائية مستدامة من طراز “ليليوم”، سوف تحلّق من مطار الملك عبدالعزيز في جدة إلى مهابط الطائرات في فنادق مكة المكرمة المجاورة للحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة. وأضاف الشهراني أن هذه الطائرة تنقل من أربعة إلى ستة ركاب، وتقطع مسافة قصوى 200 كيلومتر، وتعتمد على الهبوط بشكل عمودي بمساعدة محركات صغيرة.

وبيّن أن الخطوط السعودية تعمل بالتنسيق مع الجهات التشريعية على استخراج التصاريح لطيران هذا النوع من الطائرات الكهربائية، متوقعاً أن تحدث نقلة نوعية في عملية النقل والمواصلات في موسم الحج والعمرة.

وأشار متابعاً حديثه إلى أن هذه الطائرات تُستخدم لأول مرة في المملكة، وستقيّم الشركة التجربة بعد تسلُّم الطائرات المتعاقد عليها؛ من حيث زيادة عددها أو تغيير نوع الطائرة واستخدام نسخة مطورة من حيث أعداد الركاب والسرعة، مبيناً أنه من المخطط تعميمها للاستخدام بجميع مناطق المملكة.

يُذكر أن الخطوط السعودية، أبرمت مذكرة تفاهم مع شركة “ليليوم” الألمانية، المطورة لأول مركبة جوية عامودية الإقلاع والهبوط eVTOL الكهربائية بالكامل، لشراء 100 طائرة بهدف تطوير شبكة وجهاتٍ لهذا النوع من الطائرات على مستوى المملكة.