رئيس البرلمان الكوري في زيارة لتونس

يؤدي رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا (برلمان كوريا الجنوبية) “كيم جين بيو”، زيارة إلى تونس على رأس وفد برلماني، من 17 إلى 19 جانفي الجاري، وذلك في إطار جولة مغاربية.

وجاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الثلاثاء، أنّ هذه الزيارة تندرج في إطار علاقات التعاون الوثيق القائمة بين تونس وجمهورية كوريا، وبحث سبل مزيد دعمها في مختلف الميادين، وخاصة في المجال الاقتصادي.

وأضاف أنّ هذه الزيارة تهدف كذلك، الى مزيد توطيد العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني لجمهورية كوريا، في اطار دور الديبلوماسية البرلمانية.