العاصمة: السجن ضد محامية وسائق “تاكسي” يروّجان المخدرات

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، عشية اليوم الثلاثاء، بطاقتيْ إيداع بالسجن في حقّ محامية وسائق سيارة أجرة، وذلك من أجل تهم تتعلّق بالانخراط في شبكة لترويج المخدرات إثر حجز أكثر من ثلاث كيلوغرامات من القنب الهندي بحوزتهما.

وتجدر الإشارة إلى أنّ معلومات وردت على أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني بالعوينة مفادها الاشتباه في اندماج شاب يعمل سائق سيارة أجرة، في مجال ترويج المخدرات بين الأوساط المدرسية وسط العاصمة.

وبتعميق الأبحاث تبيّن أنّ المظنون فيه يتحوز على شحنة من المخدرات أخفاها داخل سيارة الأجرة، ليتم نصب كمين له بباب سويقة، وبتفتيش السيارة أمكن حجز عدد من صفائح القنب الهندي.

وبمواصلة التحريات وبالتنسيق مع النيابة العمومية تولى أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني بالعوينة، مداهمة شقة تقطنها محامية وحجز عدد آخر من صفائح المخدرات.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية أذنت بالاحتفاظ بالمحامية وسائق سيارة الأجرة على ذمة البحث.

المصدر: موزاييك