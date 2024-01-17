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عاجل/ المسدي تفجرها وتكشف: ”رئيسة هذه اللجنة بالبرلمان تنشط في جمعية مشبوهة”..

2024/01/17 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

اتّهمت النائب في البرلمان فاطمة المسدي اليوم الأربعاء، رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، هالة جاب الله، “بالإنخراط في جمعية مشبوهة لديها تمويلات خارجية وتنشط من أجل توطين الأفارقة من دول جنوب الصحراء في تونس”.

وكشفت المسدي، في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام أنّ “رئيسة لجنة تهجّمت عليها يوم أمس أمام باب الجلسة العامة داخل البرلمان، واتّهمتها بأخذ أموال من القيادي في حركة النهضة، علي العريّض سنة 2012″، وذلك بعد معرفتها بالإتّهامات التي وجّهتها لها المسدّي.

وأكّدت المتحدثة أنّها “تقدّمت بطلب لرئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، بخصوص الموضوع، بإعتباره المسؤول على حفظ النظام، قبل التّوجّه للقضاء”.

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