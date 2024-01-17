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مقتل مسؤول “مكافحة التجسس” في حماس..#خبر_عاجل

2024/01/17 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن قواته قتلت المسؤول عن مكافحة التجسس في حماس و5 مسلحين فلسطينيين في ضربات بقطاع غزة.

وأوضح أن القوات دمرت “خلية إرهابية” خلال ضربة جوية دقيقة في مخيم بلاطة بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر الجيش في بيان أنه تخلص من عبد الله أبو شلال “قائد البنية التحتية الإرهابية في المخيم”، الذي كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة وكبيرة مع أفراد خليته.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن جثة متفحمة مجهولة الهوية وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس بعد أن قصفت القوات الإسرائيلية مركبة قرب مخيم بلاطة.

ما تفاصيل استهداف سيارة الفلسطينيين؟

أفادت مصادر فلسطينية بأن سيارة شوهدت وقد اشتعلت فيها النيران وقد حاصرتها السيارات العسكرية، بينما أطلقت قوات إسرائيلية النار على طواقم إسعاف الهلال الأحمر ومنعتها من الوصول للمركبة المشتعلة.

وأكدت المصادر أن قوات كبيرة اقتحمت بعد ذلك مخيمي بلاطة وعسكر وسط حملة مداهمة واسعة وتفتيش للمنازل.

سكاي نيوز

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