جريمة شنيعة وصادمة: يقتل طليقته بـ25 طعنة بعد رفضها العودة اليه..!!

في جريمة صادمة وشنيعة أنهى رجل حياة طليقته بـ25 طعنة بحجة رفضها العودة إلى عصمته من جديد.

وتفيد تفاصيل الجريمة التي شهدتها منطقة العجوزة بمصر أن جهات الأمن تلقت في محافظة الجيزة بلاغاً من غرفة النجدة مفاده مقتل سيدة على يد طليقها داخل منزل أسرتها.

وتوجهت جهات الأمن إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن الضحية مطلقة من الجاني، الذي طلب منها العودة إلى عصمته وعند رفضها ارتكاب جريمته الشنعاء حيث تحول الى منزل عائلة الهالكة وانهال عليها بـ25 طعنة بـ”سكين كبير”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، مما أدى لإصابتها بجروح غائرة في مناطق مختلفة من جسدها، ادت الى وفاتها.

وتجدر الاشارة الى ان الهالكة كانت قد توجهت إلى أهلها منذ شهر عقب تركها لمنزل الزوجية مع أبنائها، ليذهب الزوج إليها بحجة الاطمئنان على أولاده، وطلب منها العودة إلى عصمته، لكنها رفضت بشدة فارتكب جريمته أمام أعين الصغار.

وقد اعترف الزوج المتهم خلال التحقيق معه بجريمته مؤكدا انه اراد الانتقام منها بعد رفضها العودة اليه.