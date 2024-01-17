رشقوا أمنيين بالحجارة: السجن ضد راشد وإحالة طفلين على قاضي الأسرة بالقصرين

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، بطاقة إيداع بالسجن، في حقّ شخص راشد، وإحالته على المجلس الجناحي، بعد الأحداث التي عاش على وقعها حي الزهور وحي النور، في الأيام الماضية.

كما قررت النيابة العمومية إحالة طفلين كانا محتفظا بهما، على ذمة قاضي الأطفال، في حالة سراح، من أجل شبهات رشق قوات الأمن بالحجارة ومحاولة إغلاق الطريق، في الفترة نفسها، حسبما أكّده الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين رياض النويوي، في تصريح لموزاييك.

يذكر انه في نهاية الأسبوع المنقضي، عمد عدد من الأشخاص، أغلبهم من الأطفال، الى رشق قوات الأمن بالحجارة ومحاولة غلق الطريق، في حي الزهور وحي النور، ليلا، دون أسباب واضحة.