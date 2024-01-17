بعد ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء..وزيرة التجارة على الخط..

عاجل/ اتفاق جديد بين إسرائيل وحماس..وهذه التفاصيل..

هذا فحوى لقاء رئيس الحكومة أحمد الحشاني بمديرة صندوق النقد الدولي..#خبر_عاجل

هام/كأس الأمم الأفريقية: برنامج مباريات اليوم الاربعاء..

عاجل/ العثور على جثّة عريف أول بجيش الطيران ملقاة بكرنيش بنزرت

2024/01/17 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

عثر احد المواطنين صباح اليوم الاربعاء، على جثة شاب ملقاة بشاطئ الصخور بالكرنيش ببنزرت، ليقع اثر ذلك اشعار السلطات الأمنية التي تحولت على عين المكان مرفوقة بسيارة اسعاف تابعة للحماية المدنية.
وقد تم التعرف على هوية الشاب، وهو في العقد الثالث من العمر و أصيل الوطن القبلي ومهنته عريف أول بجيش الطيران، حسبما افاد بع مصدر أمني لاذاعة الديوان .
وحسب ذات المصدر فقد تم اشعار النيابة العسكرية التي تعهدت بالموضوع.
واثر المعاينة اذنت برفع الجثة ونقلها للتشريح للوقوف على الاسباب الحقيقية للوفاة كما اذنت بفتح بحث في الغرض .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn