عاجل/ العثور على جثّة عريف أول بجيش الطيران ملقاة بكرنيش بنزرت

عثر احد المواطنين صباح اليوم الاربعاء، على جثة شاب ملقاة بشاطئ الصخور بالكرنيش ببنزرت، ليقع اثر ذلك اشعار السلطات الأمنية التي تحولت على عين المكان مرفوقة بسيارة اسعاف تابعة للحماية المدنية.

وقد تم التعرف على هوية الشاب، وهو في العقد الثالث من العمر و أصيل الوطن القبلي ومهنته عريف أول بجيش الطيران، حسبما افاد بع مصدر أمني لاذاعة الديوان .

وحسب ذات المصدر فقد تم اشعار النيابة العسكرية التي تعهدت بالموضوع.

واثر المعاينة اذنت برفع الجثة ونقلها للتشريح للوقوف على الاسباب الحقيقية للوفاة كما اذنت بفتح بحث في الغرض .