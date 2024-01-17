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أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الاربعاء 17 جانفي 2024

من بينها تونس: منخفض جوي يشمل 9 دول عربية بداية من هذا الموعد

2024/01/17 أهم الأخبار, متفرقات

من المتوقع ان تتجه كتلة هوائية باردة من المحيط الاطلسي صوب غرب البحر الأبيض المتوسط ليتشكل على اثرها منخفض جوي من مصدر اطلسي بارد وماطر، حسبما افاد به المركز العربي للمناخ، اليوم الاربعاء.
واضاف المركز ان هذا المنخفض الجوي سيؤثر على جنوب غرب اوروبا في البداية، ليمتد تأثيره الى المغرب اعتباراً من يوم الجمعة، على ان يتحرك الى الشرق ويؤثر على الجزائر وتونس حتى يوم السبت المقبل، ويوم الاحد من المتوقع ان تتأثر الاراضي الليبية بهذا المنخفض الجوي نتيجة عبوره قبالة السواحل الليبية، ليصل يوم الاثنين الى شرق البحر الأبيض المتوسط ويؤثر على شمال مصر والاردن وفلسطين وسوريا ولبنان .
عند وصوله الى شرق البحر الابيض المتوسط يكون المنخفض قد فقد كثير من خصائصه لذلك يتوقع المركز ان يكون تأثيره محدود نسبياً يومي الاثنين والثلاثاء على بلاد الشام ومصر.

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