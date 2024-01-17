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قريبا.. إستبدال بطاقة الاعاقة باخرى الكترونية

2024/01/17 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أفاد رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية ابراهيم بن إدريس، بأن الوزارة قطعت شوطا كبيرا على مستوى استبدال البطاقة المسندة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بأخرى إلكترونية، على أن يتم توزيع هذه البطاقة بحلول شهر جوان القادم.
وقال بن إدريس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش ندوة وطنية حول العائلة المهاجرة، انعقدت اليوم الأربعاء 17 جانفي 2024 بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، أن البطاقة الجديدة “ستكون الكترونية وتحفظ الكرامة الإنسانية للأشخاص ذوي الاعاقة وستتضمن كل المعطيات بشأن التغطية الاجتماعية والخدمات المقدمة لفائدتهم”.
وحسب المسؤول ذاته، فإن هناك 4 بالمائة من السكان لديهم بطاقة إعاقة أسندت إليهم من قبل اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في ملفات الأشخاص ذوي الإعاقة.

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