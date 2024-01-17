صنّفتهم كـ”جماعة إرهابية”: الحوثيّون يردّون على أمريكا..

أكد المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، في تصريحات لوكالة “رويترز”، أن تصنيف أميركا للحركة كمنظمة إرهابية “لن يؤثر على موقفنا”.

وأضاف أن “العمليات ستستمر في البحر الأحمر، لمنع السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى الكيان المحتل من المرور عبر البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب”.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، تصنيف الحوثيين “جماعة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص”، وذلك لمدة 30 يوما.

وقال بيان للوزارة، إن هجمات الحوثي الأخيرة في البحر الأحمر “أدت إلى تعريض البحارة للخطر، وتعطيل التدفق الحر للتجارة، وتعارضت مع الحقوق والحريات الملاحية”.

وأضاف البيان: “يسعى هذا التصنيف إلى تعزيز المساءلة عن الأنشطة الإرهابية للجماعة”.

واستطردت الخارجية الأميركية: “إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، فستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف”.

وتابع: “ستجري الحكومة اتصالات قوية مع أصحاب المصلحة ومقدمي المساعدات والشركاء الذين يلعبون دورا حاسما في تسهيل المساعدة الإنسانية والاستيراد التجاري للسلع الحيوية في اليمن، وتقوم وزارة الخزانة أيضا بنشر تراخيص تجيز بعض المعاملات المتعلقة بتوفير الغذاء والدواء والوقود، وكذلك التحويلات الشخصية والاتصالات والبريد وعمليات الموانئ والمطارات التي يعتمد عليها الشعب اليمني”.