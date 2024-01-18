عاجل/ من بينها تونس: منخفض جوي اطلسي يؤثر على تسع دول عربية وتقلبات منتظرة..

توفع المركز العربي للمناخ تسجيل منخفض جوي اطلسي سيؤثر على تسع دول عربية , وفرص النزولات القطبية ترتفع.

وفي ما يلي التفاصيل:

“””يعاني القطب الشمالي حاليا من ضغوط جوية مرتفعة , وهذا ما نقصد فيه بالطور السلبي لمعامل تذبذب القطب الشمالي AO , وفي هذا الطور يؤدي ارتفاع الضغط فوق القبة القطبية الشمالية الى ابعاد الهواء البارد عن مركز القبة مما يعني انتشاره في العروض الوسطى واجزاء من العروض الدنيا مما يسبب انتشار البرد بشكل ملحوظ كما حدث في الولايات المتحدة الامريكية هذا الاسبوع والتي سجلت درجات حرارة منخفضة للغاية تجاوزت -20 في بعض المناطق .

اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق 18-1-2024 , ستبدأ رحلة انخفاض الضغط فوق القبة القطبية الشمالية والتي تعني تحول معامل تذبذب القطب AO الى الطور الايجابي , مما يعني بدء تركز الكتل الهوائية القطبية وتحركها بسرعة صوب العروض العليا , هذا من شأنه ان يساهم في نمو مرتفعات جوية مثل المرتفع الاوزوري وتعمقه صوب القارة الاوروبية من الغرب .

واثناء هذه الحركة , من المتوقع ان تتجه كتلة هوائية باردة من المحيط الاطلسي صوب غرب البحر الأبيض المتوسط ليتشكل على اثرها منخفض جوي من مصدر اطلسي بارد وماطر , هذا المنخفض الجوي سيؤثر على جنوب غرب اوروبا في البداية , ليمتد تأثيره الى المغرب اعتباراً من يوم الجمعة , على ان يتحرك الى الشرق ويؤثر على الجزائر وتونس حتى يوم السبت المقبل , ويوم الاحد من المتوقع ان تتأثر الاراضي الليبية بهذا المنخفض الجوي نتيجة عبوره قبالة السواحل الليبية , ليصل يوم الاثنين الى شرق البحر الأبيض المتوسط ويؤثر على شمال مصر والاردن وفلسطين وسوريا ولبنان .

عند وصوله الى شرق البحر الابيض المتوسط يكون المنخفض قد فقد كثير من خصائصه لذلك نتوقع ان يكون تأثيره محدود نسبياً يومي الاثنين والثلاثاء على بلاد الشام ومصر , لكن تشير البيانات الى احتمالية ان يتسرب هواء بارد عبر شرق اوروبا صوب شرق المتوسط ليوفر دعم للمنخفض الجوي , مما يؤدي الى نشوء اضطراب جوي كبير وواسع الانتشار في المنطقة يساهم في تفاعل منخفض البحر الاحمر , وهذا بدوره سينشئ حالة ماطرة تمتد من مصر الى الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق والسعودية , تزامناً مع تواجد كتلة مدارية رطبة بالقرب من المنطقة لذلك نتفائل بان تكون الامطار غزيرة وشاملة بمشيئة الله تعالى .

قبل حوالي اسبوع , كنا قد اشرنا في المركز العربي للمناخ من خلال تقرير مفصل عن مؤشرات لفترة باردة ورياح قطبية تلوح بالافق خلال الثلث الاخير من الشهر وذلك بعد دراسة انظمة الضغط الجوي في القطب الشمالي وبعض العوامل المناخية , وحالياً بدأت نماذج الطقس تستشعر هذا النشاط البارد المتوقع ان يؤثر على دول شرق البحر الأبيض المتوسط في البداية , حيث ان المؤشرات تزداد لاحتمالية ان تتوجه كتله هوائية قطبية باردة صوب المنطقة لينشأ على اثرها حالة جوية غير واضحة المعالم .

ونود الاشارة هنا الى ان التغييرات واردة على هذه التوقعات بسبب بعد الفترة وان العواصف الثلجية التي تتوقعها بعض النماذج في تحديثاتها متغيرة باستمرار نتيجة عدم دقة التوقعات التفصيلية البعيدة , لكن نستطيع القول ان الفترة المقبلة قد تكون باردة بشكل لافت ونسأل الله ان تكون مليئة بالخيرات .””