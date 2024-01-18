غينيا الاستوائية تفوز برباعيّة في شباك غينيا بيساو

فاز منتخب غينيا الاستوائية على غينيا بيساو بنتيجة (4-2) اليوم الخميس 18 جانفي 2024 في إطار الجولة الثانية للمجموعة الأولى ضمن الدور الأول لكأس امم أفريقيا المقامة حاليا بالكوت ديفوار.

وجاءت اهداف غينيا الاستوائية عن طريق ايميليو نزوي (21 و51 و61) وجوزي انطونيو ميرندا (46) فيما سجل ايستبان فيرنانديز ضد مرماه (37) وزي توربو (3.90) هدفي غينيا بيساو.

وكانت غينيا الاستوائية تعادلت مع نيجيريا في الجولة الاولى (1-1) فيما انهزم منتخب غينيا بيساو امام الكوت ديفوار (0-2).

ويلعب المنتخب الايفواري مع نظيره النيجيري مساء اليوم بداية من الساعة 18:00.