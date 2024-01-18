خلال جلسة خمرية.. رفض تمكينهما من بطاقته البنكية فشوّها وجهه بـ”سكين”!!



تمكنت الوحدات الأمنية بمنزل تميم وقليبية من القبض على نفرين عمدا الى سرقة نفر اخر باستعمال العنف الشديد الناتج عنه تشويه بالوجه بواسطة آلة حادة.

حيث حل المظنون فيهما بمنزل الضحية لمشاركته جلسة خمرية، وعليه استولى أحدهما على سكين من المطبخ وطلبا من المعني تمكينهما من بطاقته البنكية، وبرفضه عمدا إلى افتكاك مبلغ 120 دينار وهاتف جوال والاعتداء عليه بواسطة السكين على مستوى جبينه الأيمن إلى غاية الأذن ثم لاذا بالفرار.

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل “السرقة باستعمال العنف الشديد الناتج عنه تشويه بالوجه بواسطة سلاح أبيض” والأبحاث متواصلة.