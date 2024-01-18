الناتو يُجري تدريبات عسكرية تُحاكي الحرب العالمية الثالثة!

ذكرت الصحيفة الإسبانية ABC أن حلف شمال الأطلسي سوف يجري تدريبات تحاكي بداية الحرب العالمية الثالثة.

وبحسب الصحيفة: ستقوم قوات الحلف بمحاكاة اندلاع الحرب العالمية الثالثة بعد هجوم مفترض على أحد أعضاء الناتو من قبل عدو وهمي يُدعى أوكاسوس، ولديه الكثير من أوجه الشبه مع روسيا”.

يشار إلى أن 40 ألف عسكري من كافة الدول الأعضاء في الحلف بالإضافة للسويد التي لم تستكمل بعد إجراءات الانضمام للحلف، سيشاركون في المناورات، التي ستجرى في ألمانيا وبولندا ودول البلطيق، وفي بحر الشمال.

وتضيف الصحيفة: أن درجة دقة المحاكاة وحجم التدريبات التي تم التخطيط لها، توحي بأن الأمر يمكن أن يكون أكثر من مجرد تمرين اعتيادي.

من جهتها موسكو أكدت مراراً أنها لا تشكل تهديداً لأي من دول حلف شمال الأطلسي، لكنها لن تتجاهل أي خطوات قد تشكل خطرا على أمنها ومصالحها.

كما أكدت في الوقت نفسه انها منفتحة على الحوار، شريطة أن يكون متكافئاً، كما أن على الغرب أن يتخلى عن مسار عسكرة أوروبا.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، إلى أن روسيا لا تريد صراعا عسكرياً مباشرا مع حلف شمال الأطلسي، ولكن إذا رغبت جهة ما بذلك فإن موسكو ستكون مستعدة له.

المصدر: روسيا اليوم