حي الخضراء: الاحتفاظ بشاب مغاربي عنّف خطيبة صديقه وحاول اغتصابها

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان مركز الأمن الوطني بحي الخضراء بالاحتفاظ بشاب مغاربي للاشتباه في تورطه في محاولة اغتصاب خطيبة صديقه بعد تحويل وجهتها على متن سيارته تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح أبيض.

وقد تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بحي الخضراء من تحديد عنوان المظنون فيه وبمداهمته تم ضبطه داخله، حيث اعترف بما نسب اليه ليتقرر الاحتفاظ به على ذمة البحث، حسبما افادت به موزاييك.

ووفق ذات المصدر، فان فتاة عشرينية تقدمت لأعوان مركز الأمن الوطني بحي الخضراء بشكاية مفادها أن شابا مغاربيا حاول اغتصابها بعد تحويل وجهتها باستعمال العنف وتحت طائلة التهديد بواسطة سلاح أبيض، مضيفة بأن المظنون فيه على علاقة بخطيبها وأنه اتصل بها في ساعة متأخرة من الليل عارضا عليها الحديث حول بعض المسائل الخاصة، حيث رافقته على متن سيارته، وعلى مستوى جهة برج السدرية عمد الى التوجه إلى مكان منزو وهددها بواسطة سكين محاولا اغتصابها بعد تعنيفها، قبل أن يخلي سبيلها لاحقا.