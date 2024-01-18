الكاف: حجز أسلاك نحاسية تمت سرقتها من ”الستاغ”

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بمدينة قلعة سنان من ولاية الكاف، مساء اليوم، من حجز اكثر من 400 كلغ من النحاس بمخزن بمدينة قلعة سنان.

وحسب “الجوهرة أف ام” فانه بالتحري من مصدرها، ثبت وأن حوالي 200 كلغ منها، هي أسلاك تابعة للشركة التونسية الكهرباء والغاز تمت سرقتها خلال المدة الفارطة من معتمدية القلعة الخصبة وسبق أن تعهدت وحدات الحرس الوطني بفتح أبحاث عدلية في هذه السرقات بمرجع نظرها.

وباستشارة النيابة العمومية بالكاف، اذنت بالاحتفاظ بصاحب المخزن وهو من مواليد 1963 اصيل الجهة ولا تزال الابحاث جارية للتعرف على مصدر بقية المحجوز من النحاس.