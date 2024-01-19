بنزرت: وفاة كهل دهسا بجرّار فلاحي

توفي كهل يبلغ من العمر 56 سنة بمنطقة قلاية التابعة لمعتمدية ماطر من ولاية بنزرت، دهسا تحت عجلات جرار فلاحي، حسبما افاد به الرائد صالح الذوادي رئيس فرقة الحماية المدنية بماطر.

واضاف المصدر ذاته في تصريح لاذاعة الديوان، ان الفقيد كان مرافقا لسائق جرار فلاحي وراكبا بمحاذاته وفي غفلة سقط تحت العجلة مما تسبب له في اضرار جسيمة.

وبإعلام وحدات الحماية المدنية بالحادثة تم توجيه سيارة اسعاف على عين المكان اين تبين ان الهالك قد فارق الحياة على إثره تم تسليم الجثة لوحدات الحرس الوطني بماطر.

وأوضح مصدر امني انه واثر المعاينة وبالتنسيق مع النيابة العمومية التي اذنت برفع الجثة وتحويلها إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت للتشريح للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، والاذن لفرقة الحرس الوطني بماطر بفتح تحقيق في الغرض.