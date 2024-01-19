كُشك لبيع المخدّرات أمام معهد في حي التضامن!..

تمكن أعوان وإطارات منطقة الحرس الوطني بحي التضامن معززين بوحدات من إقليم الحرس الوطني بأريانة اليوم الجمعة 19 جانفي 2024، من القبض على صاحب كشك بجهة حي التضامن منتصب قبالة أحد المعاهد بالجهة كان يعمد إلى ترويج الأقراص المخدرة خاصّة في صفوف التلاميذ.

وتمّ في مناسبة أولى حجز مبلغ مالي وجزء من الأقراص المخدرة داخل المحلّ المذكور وبقية الكمية بمحلّ سكناه والتي قدّرت بحوالي 1000 قرص مخدر و120 غراما من مخدر الكوكايين.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه واستكمال الإجراءات القانونية في شأنه.