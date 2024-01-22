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عاجل/ حي التضامن: هذا ما تقرّر ضد المُعتدي جنسيا على بنات أخيه

2024/01/22 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة، اليوم الاثنين، بطاقتي ايداع بالسجن في حق اربعيني متّهم بالاعتداء الجنسي على بنات شقيقه وبترويج المخدرات، حسبما افادت به موزاييك.
وكانت، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قد اذنت بمباشرة الأبحاث اللازمة، اثر اشعارها بتعرض 3 بنات تتراوح أعمارهن بين 6 و11 عاما الى الاعتداء الجنسي وذلك بجهة حي التضامن، ليتم الكشف عن تورط عمّ البنات الثلاث في الاعتداء الجنسي عليهن.
وبمداهمة مكان تواجده تمكن الأعوان من حجز كمية من مخدر القنب الهندي وعدد هام من الأقراص المخدرة وميزان الكتروني ومبلغ مالي متأت من عائدات ترويج المخدرات.

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