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الإحتلال يقترح إنشاء جزيرة صناعية للفلسطينيين!

2024/01/22 أخبار عربية, أهم الأخبار, فلسطين

قال وزير خارجية الإحتلال خلال اجتماع مع نظرائه الأوروبيين إنه عرض فكرة جزيرة صناعية تكون وطنا بديلا للفلسطينيين.
وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن “تل أبيب عرضت فكرة إقامة وطن بديل للفلسطينيين على جزيرة صناعية”، وذلك خلال لقاء مع وزراء أوروبيين في بروكسل، على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وفي رده على هذه التصريحات اكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الاثنين، ان “الفلسطينيين ثابتون في أرضهم ومن يقترح إنشاء جزيرة يذهب إليها”. وأضاف المالكي: “سنبقى في وطننا وأرض فلسطين ملك لنا وسنقاوم من أجل دولتنا وعاصمتها القدس الشرقية”، متهما إسرائيل بانتهاك القانون الدولي يوميا بحق الفلسطينيين. وتابع: “سنطالب وزراء الخارجية الأوربيين بالعمل على وقف إطلاق النار الفوري في غزة وسنطالب برفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص رفض إقامة دولة فلسطينية”.

وكالات

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