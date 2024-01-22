عاجل/ الداخلية تعلن عن الفضاءات البديلة للباعة المنتصبين بالعاصمة..

على إثر إزالة جميع نقاط وحواجز الإنتصاب الفوضوي بولاية تونس، وإعلام كافّة التُجّار المُتجوّلين والمُنتصبين بشوارع وأنهج العاصمة بضرورة التسجيل بالفضاءات البديلة وذلك عبر إيداع مطالبهم بمقرّ مُعتمديّة باب البحر.

افادت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم الاثنين 22 جانفي 2024، بانه تمّ نشر قائمة أوّليّة فُتح على إثرها باب الإعتراض بتاريخ 13 إلى غاية 18 ديسمبر 2023، وبناءً على ذلك تمّ إجراء عمليّة قُرعة على القائمة المقبُولة بمقرّ وزارة الدّاخليّة بتاريخ 19 جانفي 2024 وبحضُور عدل مُنفذ وكافّة أعضاء لجنة الفرز والتي نتج عنها:

– فضاء المنصف باي: 512 نقطة انتصاب.

– فضاء الجزيرة: 92 نقطة انتصـــــــاب.

– فضاء سيدي البشير: 137 نقطة انتصاب.

– فضاء المُنجي سليم: 67 نقطة انتصــــاب.

– السّوق المركزيّة: 58 نقطة انتصــــــاب.