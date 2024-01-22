أبرزها الذهب والمخدّرات: الديوانة تحجز بضائع مهرّبة بـ445 مليون دينار خلال 2023

افادت الديوانة التونسية في بلاغ اليوم الاثنين 22 جانفي 2024، بان وحدات الحرس الديواني والفرق التابعة لها بكامل التراب الوطني خلال سنة 2023، كميات من البضائع المهربة بقيمة جملية بلغت 445.53 مليون دينار.

وقد بلغ عدد الدوريات التي قامت بها مختلف فرق الحرس الديواني 31479 دورية تم على إثرها رفع 14979 قضية تعلقت بمخالفات وجنح ديوانية في مجال مسك ونقل البضائع المهربة بكامل التراب الوطني.

وتم من خلالها حجز 6665 وسيلة نقل معدة للتهريب قدرت قيمتها بـ 296 مليون دينار.

وتمثلت أبرز المحجوزات من البضائع المهربة خلال سنة 2023، في 22.6 كلغ من مادة الذهب بقيمة 3.5 مليون دينار.

كما تم حجز أكثر من 643 ألف حبة دواء مخدر إضافة إلى 24.5 كلغ من مادة القنب الهندي .

وقامت مختلف فرق الحرس الديواني خلال سنة 2023 بإحباط محاولات تهريب مبالغ من العملة التونسية بقيمة تناهز الـ5 مليون دينار إضافة إلى حجز مبالغ من العملة الأجنبية بقيمة 6.7 مليون دينار.

علاوة على حجز كميات هامة من مواد التبغ فاقت 3 مليون علبة سجائر ومعسل. كما تم ضبط كميات هامة من الملابس الجاهزة المهربة بقيمة فاقت ال 14مليون دينار .

وتم حجز أكثر من ألف طنا من المواد الغذائية المهربة بقيمة 3.3 مليون دينار.

كما حجزت مصالح الحرس الديواني كميات هامة من النحاس المهرب بقيمة 15.7 مليون دينار وكمية من قطع الغيار المهربة بقيمة فاقت ال6 مليون دينار .

هذا إضافة إلى حجز مواد استهلاكية أخرى مختلفة لتبلغ قيمة القضايا المتعلقة بتهريب البضائع خلال سنة 2023 إجمالا ما يفوق ال445 مليون دينار باعتبار قيمة وسائل النقل المعدة للتهريب.