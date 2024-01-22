عاجل/ وفاة مدير بادارة الشؤون القنصلية إثر وعكة صحيّة مفاجئة

أفاد وزير الخارجية نبيل عمار، في بيان اصدرته الوزارة، بانه تلقى، اليوم الإثنين 22 جانفي 2024، خبر وفاة، الدبلوماسي وحيد بن يونس، وزير مفوض، مدير بالإدارة العامة للشؤون القنصلية، على إثر وعكة صحّية مفاجئة.

ونعى الوزير الفقيد، قائلا بانه ومنذ التحاقه بالوزارة في سنة 1996، أظهر الفقيد طوال مسيرته المهنية، سواء خلال مباشرته بالإدارة المركزية أو بالبعثات بكلّ من بريتوريا ولندن وأديس أبابا، كفاءة مشهود لها وروحا وطنية عالية واستعدادا دائما للدفاع عن مصالح تونس وأفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج وتضحيات في سبيل المهنة.

وتوجّه الوزير باسمه الخاص وأصالة عن كل موظفي الوزارة، إلى عائلة الفقيد وخاصة قرينته، الموظفة بالوزارة، وكريمتيه وإلى كافة الأسرة الدبلوماسية بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة.

تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فراديس جنانه، ورزق أهله جميل الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.