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عاجل/رداً على “الاغتيالات”..حزب الله يقصف قاعدة عسكرية إسرائيلية..

2024/01/23 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

أطلق 15 صاروخاً على مقر القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي وبلدات إسرائيلية بالقرب من الحدود مع لبنان اليوم الثلاثاء وفق ما نقلته قناة العربية /الحدث.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت للمرة الثالثة خلال ساعة واحدة في بلدات عدة بالقرب من الحدود مع لبنان.

من جانبه أعلن حزب الله اللبناني استهداف قاعدة ميرون “للمراقبة جوية” في شمال إسرائيل رداً على اغتيالات اتُهمت إسرائيل بتنفيذها مؤخراً في المنطقة.

وهذه المرة الثانية التي يستهدف حزب الله قاعدة ميرون التي تضمّ منشأة عسكرية إسرائيلية تتولى عمليات المراقبة الجوية لسلاح الجو الإسرائيلي.

وأعلن قصفها في السادس من الشهر الحالي بعشرات الصواريخ رداً على مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت.

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