قضية تآمر جديدة المتّهمون فيها نتنياهو وهؤلاء السياسيين التونسيين!

قال عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين سمير ديلو، ان الأيام القادمة ستكشف عن قضية جديدة في التآمر على أمن الدولة.

واضاف ديلو في تصريح لاذاعة الديوان اليوم الثلاثاء، انه من بين المتهمين كل من رئيس الوزراء بالكيان المحتل بنيامين ناتنياهو، ومن تونس كل نور الدين البحيري وأحمد نجيب الشابي بالإضافة الى الحراك السياسي مواطنون ضد الانقلاب.

وكشف ديلو ان الملف انطلق بشكاية من امرأة ادعت ان بنيامين ناتنياهو زار تونس على متن غواصة رست في مرحلة أولى بميناء رادس ثم بميناء بنزرت وكانت تحمل مجموعة من المسلحين والأسلحة المختلفة، وفق زعمها.

كما أشار سمير ديلو الى الأبحاث انطلقت بإنابة من النيابة العمومية لإحدى الفرق الأمنية من اجل القيام بالأبحاث الأمنية اللازمة والسماعات المتعلقة بالشكاية وهو امر غير منطقي، وفق تعبيره.