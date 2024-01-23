وزارة الصناعة: رجال أعمال ألمان يعتزمون إقامة مشاريع جديدة في بلادنا في هذه القطاعات

اجتمعت رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أحلام الباجي السايب اليوم الثلاثاء 23 جانفي الجاري بمقر الوزارة بوفد من رجال أعمال من الجامعة الألمانية للصناعات الالكترونية بحضور مدير عام للصناعات المعملية فتحي السهلاوي ومدير عام الوكالة الوطنية للصناعة والتجديد عمر بوزوادة ورئيس مشروع النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتشغيل فيلكس سرزان “Félix Sarrazin “.

ويندرج هذا اللقاء، حسب بلاغ لوزارة الصناعة، في إطار استكشاف فرص الاستثمار واقامة مشاريع جديدة في بلادنا خصوصا في قطاع صناعة السيارات ومكوناتها والصناعات الالكترونية والخدمات المتصلة بالصناعة.

ومن جهتها ثمنت أحلام الباجي السايب مستوى العلاقات التونسية الألمانية المتميزة ومدى حرص الجانب الألماني على المرافقة الفنية للصناعيين في مختلف القطاعات الواعدة .

يذكر أن إمضاء ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع صناعة السيارات ومكوناتها في أفق سنة 2027 سيمكن من استقطاب الاستثمارات خاصة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والذرية.