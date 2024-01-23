الإطاحة بمروجي مخدرات في عدة ولايات

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بفوشانة (إقليم بنعروس) من ضبط فتاتين وذلك إثر الحصول على الأذون القضائية ومداهمة منزل يستغلانه في ترويج المخدرات حيث تم حجز 111 قرص مخدر، والتين حادتين ومبلغا ماليا متأتيا من عائدات الترويج .

كما تمكنت وحدات الأمن العمومي بمنطقتي الحرس الوطني بنابل وقرمبالية (إقليم نابل) من ضبط مروجي مخدرات و حجز قطع مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي و 40 قرص مخدر ومبلغا ماليا متأتيا من عائدات الترويج .

وفي منوبة، القت دورية مشتركة بين وحدات الأبحاث العدلية و الطريق العمومي بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة (إقليم تونس) القبض على مروج مخدرات وحجزت لديه 35 قرص مخدر و مبلغ مالي متأتي من عائدات الترويج .