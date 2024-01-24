الاطاحة بمروّجة مخدّرات في هذه المنطقة..

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2024/01/24 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بقرطاج ومراكز الأمن الوطني بالكرم الغربي، قرطاج بيرسا، حلق الوادي وفرقة الأمن السياحي من القبض على إمرأة (مفتش عنها) ضالعة في مجال ترويج المخدّرات.

ووفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، تمكنت الوحدات من حجز 180 قرصًا مخدّرًا، وقطعتين من مخدّر “الزطلة”، إلى جانب مبلغ مالي قدره 290 دينار، كما تم القبض على أحد حرفائها بحوزته 02 أقراص مخدّرة اقتناها من المظنون فيها.

هذا وتم الإحتفاظ بهما والأبحاث متواصلة على صعيد الفرقة، وفق نص البلاغ.

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