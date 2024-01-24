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عاجل/الحوثيون يمنعون طائرات أممية من الهبوط في مناطق الحكومة..

2024/01/24 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

قالت مصادر حكومية يمنية إن الحوثيين منعوا للمرة الثانية، الأربعاء، طائرة تابعة للأمم المتحدة كانت مقرره الهبوط في محافظة مأرب في الجزء الخاضع لسيطرة الحكومة.

وقالت وزارة الداخلية اليمنية إن ميليشيا الحوثي رفضت الثلاثاء هبوط طائرة للأمم المتحدة في محافظة مأرب.

وأشعرت إدارة مطار عدن الدولي الركاب المتجهين على متن الطائرة المتجه إلى مأرب، بإلغاء الرحلة لرفض برج صنعاء السماح لها بالهبوط في محافظة مأرب.

وكان الحوثيون منعوا قبل يومين طائرة مدنية سودانية كانت تقل العالقين اليمنيين من بورتسودان الى مطار المخا، وهددوا بقصف الطائرة.

ويتحكم الحوثيون عبر الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الخاضعة لسيطرتهم في العاصمة صنعاء بحركة الملاحة الجوية المدنية.

 

سكاي نيوز

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