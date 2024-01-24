عاجل/ جربة ومدنين: تفكيك شبكات لترويج المخدرات

تمكنت الوحدات الأمنية بجربة ومدنين، خلال اليومين الاخيرين، من تفكيك شبكات لترويج المخدرات، والقبض على عدد من عناصرها من بينهم موظف.

وكشف وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بمدنين فتحي البكوش في تصريح للديوان اف أم، اليوم الاربعاء، ان الشبكات تم تفكيكها في عمليات منفصلة، حيث أمكن للشرطة العدلية بجربة من إلقاء القبض على 3 أشخاص وحجز نحو 9 قطع من القنب الهندي ومبلغ مالي بقيمة تصل إلى 3 آلاف دينار كما تم ادراج شخص رابع في التفتيش مشيرا إلى كونهم جميعا من مروجي المخدرات.

وفي عملية ثانية، القت الوحدات الامنية القبض على مروج بحومة السوق كان فارا من العدالة وبتفتيش منزله تم العثور على 7 صفائح على الاقل من القنب الهندي ومبلغ مالي بقيمة 8 الاف دينار من عائدات الترويج.

كما نجحت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بمدنين في إلقاء القبض على مروجي مخدرات أحدهما موظف ينشطان ضمن شبكة بين بن قردان و ولاية قفصة وبحوزتهما الف قرص مخدر، وفق ذات المصدر.

هذا وتبقى الأبحاث متواصلة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.