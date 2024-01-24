إتفاقية فتح مقر لصندوق قطر للتنمية بتونس: تباين آراء بين اعضاء لجنة الخارجية بالبرلمان

عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة جلسة اليوم الأربعاء 24 جانفي 2024، خُصّصت للمصادقة على تقرير الزيارة الميدانية التي أدّاها وفد من اللجنة إلى مكتب الشباك الموحد للديوانة التونسية يوم الجمعة 19 جانفي الجاري، وللاطلاع على مشروع القانون الأساسي عدد 02/2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.

وتمّ التداول حول مشروع القانون الأساسي المذكور حيث تباينت الآراء بين مؤيد للاتفاقية باعتبارها ستكون حافزا للتنمية في تونس وبين معارض لها ومناد بإعادة النظر فيها في إطار تغليب المصلحة الوطنية.

واعتبر المجتمعون أن الاتفاقية في شكلها الحالي تتضمّن إخلالات على مستوى الشكل والمضمون، ودعوا الى ضرورة الاستماع في شأنها الى الجهات المعنية.

كما فوّض أعضاء اللجنة لمكتبها المصادقة على تقرير الزيارة الميدانية للشباك الموحد للديوانة التونسية.