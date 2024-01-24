عاجل/ بعد تصريحاته الأخيرة: سمير ديلو يمثل أمام الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف

وجهت الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الاربعاء، استدعاء الى المحامي سمير ديلو للمثول أمامها، حسبما افادت به موزاييك.

وتوجه ديلو الى الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس مرفوقا برئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس وذلك لتقديم افادته حول ما ورد في تصريحاته الاعلامية الاخيرة، وحديثه عن وجود قضية جديدة تتعلق بالتآمر على أمن الدولة.

وكان ديلو قد صرّح انه من بين المتهمين في هذه القضية الجديدة، التي اثارتها “واشية”، رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي زار تونس على متن غواصة، وتنقل عبر مينائي رادس وبنزرت، وعقد لقاءات مع شخصيات سياسية معارضة على غرار احمد نجيب الشابي ونور الدين البحيري، وشخصية نسائية لم يُسمها.

كما قال ديلو أنّه تمّ الاستماع إلى المواطنة والشخصية النسائية المتهمة، والأبحاث متواصلة على مستوى الفرقة الأمنية المتعهدة بالبحث، حسب تعبيره.