عاجل/ رفع شكاية ضد المدعي العام للجنائية الدولية أمام القضاء التونسي

رفعت مجموعة من الجمعيات والشخصيات الناشطة بالمجتمع المدني بتونس، شكاية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان أمام المحكمة الابتدائية بتونس بتهمة المشاركة في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ومتساكني غزة، وفق ما أفاد به المحامي لدى التعقيب الأستاذ عدنان الامام في تصريح لديوان أف أم، اليوم الأربعاء .

وأوضح المحامي أن هذه الشكاية وقع تأسيسها قانونيا على معاهدتين دوليتين، تونس طرف فيهما وهما معاهدة منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها ونظام روما.

وأشار المحامي الى أن عدم تحريك المدعي العام للجنائية الدولية للدعوى الجنائية يعتبر مشاركة في الجريمة باعتبار مده بعشرات الملفات التي توثق الجرائم ضد الشعب الفلسطيني بما فيها تقارير لمنظمات تابعة للأمم المتحدة و تصريحات كبار مسؤولي الكيان المحتل .

وعبر المصدر ذاته عن أمله في تقديم شكايات مماثلة ضد المدعي العام للجنائية الدولية بالدول الأخرى المصادقة على اتفاقيتي منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ونظام روما وفتح القضاء التونسي لبحث تحقيقي ضده .