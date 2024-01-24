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عاجل/ القسّام تعلن مقتل 25 جندي إحتلال في عمليتين منفصلتين بخان يونس

2024/01/24 أهم الأخبار, فلسطين

أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، تنفيذ عمليتين غربي مدينة خان يونس ضد قوتين من جيش الإحتلال أسفرتا عن مقتل وإصابة 25 عسكريا.
وقالت “القسام” في بيان نشرته على قناتها عبر “تلغرام”: “تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية تزيد عن 15 جندياً تحصنت داخل منزل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح”.
وبعد عدة دقائق قالت “القسام” في بيان منفصل: “تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل تم تفخيخه مسبقا بعد أن تحصنت فيه قوة صهيونية بالعبوات الناسفة وإيقاعها بين قتيل وجريح ومن ثم الاشتباك مع قوة إسناد حضرت للمكان والإجهاز على ما يزيد عن 10 جنود صهاينة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.

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