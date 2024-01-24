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رئيس الحكومة يستقبل أعضاء الحكومة الجدد..

2024/01/24 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

استقبل رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الأربعاء ، بقصر الحكومة بالقصبة، أعضاء الحكومة الجدد، وهم وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي حرم السبعي، وكاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيظ، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت حرم شيبوب، وكاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالإنتقال الطاقي وائل شوشان، ووزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب، وكاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية رياض شَوِد ، بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ورحّب الحشاني، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، بأعضاء الحكومة الجدد، متمنيا لهم النجاح في مهامهم الجديدة، حاثا أياهم على بذل كل الجهود الممكنة لاعطاء نقلة نوعية اضافية لسير العمل بمختلف الوزارات المعنية، وارساء مزيد من النجاعة على العمل الحكومي المتناغم في كنف روح المسوولية و نكران الذات، من أجل المصلحة العليا للوطن.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عين الأربعاء، ثلاثة وزراء وثلاثة كتاب دولة جدد في الحكومة الحالية، إذ شملت التعيينات حقائب تتعلق بمجالات الاقتصاد والصناعة والطاقة والتشغيل.

وتأتي هذه التعيينات لسد الشغوات في وزارات الاقتصاد والتخطيط (منذ أكتوبر 2023) والصناعة والمناجم والطاقة ( منذ ماي 2023) والتشغيل والتكوين المهني (منذ فيفري 2023).

ويشار إلى أن التعيينات الجديدة شهدت إحداث خطة جديدة صلب الحكومة وهي كتابة دولة مخصصة لإدارة ملف الشركات الأهلية تابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني.

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