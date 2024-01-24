عاجل/ هجوم جديد للحوثيين ب3 صواريخ على سفينة أمريكية خليج عدن..

في اطار سلسلة الهجمات الحوثية المستمرة في البحر الأحمر، وقع حادث جديد قبالة اليمن.

وكشفت القيادة المركزية الأميركية، تفاصيل الحادث، مبينة أن جماعة الحوثي أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه سفينة الحاويات M/V Maersk Detroit التي ترفع العلم الأميركي وتمتلكها وتديرها، والتي تعبر خليج عدن.

كما قالت إن صاروخا واحدا سقط في البحر، فيما تم الاشتباك مع الصاروخين الآخرين بنجاح وإسقاطهما.

فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفينة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 45 ميلا بحريا جنوب مدينة عدن اليمنية، إلا أنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.

كذلك أفادت بتلقيها بلاغا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا جنوبي المخا، مضيفة أن سفينة أبلغت عن حدوث انفجار على بعد 100 متر تقريباً من جانبها الأيمن.

لكنها أكدت أن السفينة وطاقمها بخير ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

العربية.نت