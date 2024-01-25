عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق الطيب راشد..

قرّرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس حفظ التهم لعدم كفاية الحجّة في حق الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد في قضية تتعلق بتكوين وفاق والارتشاء.

ووفق ما اوردته اذاعة موزاييك فقد قرّرت الدائرة المتعهدة ايضا احالة متهمين آخرين موقوفين على ذمة نفس القضية على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس مع رفض مطلبي الافراج عنهما وهما وكيل شركة وشخص مقيم بالخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن الطيب راشد لازال موقوفا على ذمة قضايا أخرى منشورة لدى القطب القضائي المالي وجهات قضائية أخرى.