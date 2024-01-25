عاجل/ من أجل الفساد: بطاقة إيداع بالسجن ضد رئيس بلدية سابق بهذه الولاية..

صدرت اليوم الخميس 25 جانفي 2024، بطاقة إيداع بالسجن ضد رئيس سابق لبلدية الزعفران دير الكاف من ولاية الكاف.

وذلك بعد إحالته على انظار المحكمة الابتدائية بالكاف من أجل ملف فساد مالي و اداري كشفت عنه فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالكاف مؤخرا، يتعلق بمخالفة التراتيب الجاري بها العمل لالحاق اضرار بالادارة و تحقيق فائدة لنفسه او لغيره، حسبما افادت به اذاعة الديوان.

وكان رئيس البلدية متهما بمنح رخصة بناء صدر في شأنها قرار رفض من طرف اللجنة الجهوية لاسناد رخص البناء بالادارة الجهوية للتجهيز، وفق ذات المصدر.