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بعد خيبة الـ”كان”: إجتماع مُرتقب للمكتب الجامعي لمناقشة هذه القرارات..

2024/01/25 أهم الأخبار, تونس, رياضة

من المنتظر ان يعقد اجتماع للمكتب الجامعي الأسبوع القادم، بحضور نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم واصف جليل والعضو الجامعي المكلف بمنتخب الاكابر حسين جنيح ورئيس اللجنة الوطنية للمنتخبات هشام بن عمران، لاتخاذ جملة من القرارات، حسما افادت به موزاييك اليوم الخميس.
وحسب ذات المصدر، فان الاجتماع سيناقش تحديد من سيتم انهاء مهامه أو مواصلة عمله صلب المكتب الجامعي مع امكانية ان تشمل القرارات المنتظرة جميع الاطراف من مكتب جامعي للإطار الفني واللاعبين الى جانب التشاور لتحديد المدرب القادم للمنتخب.
ويأتي ذلك بعد الخروج المبكر للمنتخب من ”الكان” المنتظمة في الكوت ديفوار، بعد فشل المنتخب في تحقيق اي فوز خلال دور المجموعات واكتفاءه بخسارة وتعادلين، انهت مشواره مبكرا.
ومن جهته اعلن المدرب جلال القادري، اثر نهاية مباراة جنوب افريقيا امس الاربعاء، انسحابه من تدريب المنتخب الوطني.

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