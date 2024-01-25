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حجز 130 قرص مخدّر بحوزة فتاة على متن “لواج”!..

2024/01/25 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

تمكنت الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بالرقاب ( إقليم سيدي بوزيد) بالتنسيق مع الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة القيروان، من الكشف عن عصابة مختصة في نقل وترويج الأقراص المخدرة.
حيث تم حجز 130 قرص مخدر بحوزة فتاة كانت على متن سيارة أجرة “لواج”، والتي بمزيد التحري معها، تم التعرف على المروج الرئيسي والذي بمداهمة مقر سكناه أمكن ضبط وحجز لديه مبلغا ماليا متأتيا من عائدات الترويج.
وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الخميس عن الادارة العامة للحرس الوطني.

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