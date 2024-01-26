عاجل/ أول تعلق من حـ.مـ.ـاس على قرار محكمة العدل الدولية

اعتبرت حركة حماس الجمعة، أن قرار محكمة العدل الدولية في شأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب “إبادة” في قطاع غزة، “تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها” في قطاع غزة.

وقال سامي أبوزهري، رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج لـ”رويترز” اليوم الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة.

وأضاف أبوزهري: “ندعو لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة”.

وقضت محكمة العدل الدولية الجمعة بأن على إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة.