يوم الأحد: قطع الكهرباء عن هذه المناطق في سوسة والمنستير

أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، بأنه وفي إطار القيام بأشغال الربط و الصيانة، سيقع قطع التيار الكهربائي يوم الأحد 28 جانفي الجاري، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال وذلك بالمناطق التالية من ولاية المنستير:

الساحلين طريق سيدي عامر

مدينة سيدي عامر

سيدي عامر طريق المندرة

وسيقع إرجاع التيار الكهربائي دون سابق إعلام وذلك حسب تقدّم الأشغال.

كما أفادت الشركة، اقليم سوسة الشمالية، بأنه سيتم قطع التيار الكهربائي يوم الأحد 28 جانفي 2024 من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال بالمناطق التالية:

حمام سوسة:

منطقة114، سوق السبت، شارع فرحات حشاد، شارع الهادي البكوش، شارع الشاذلي قلالة، الرحبة، شارع الحبيب بورقيبة، نهج المأمون، نهج جمال عبد الناصر، طريق الشط، حي المنازه.

وأضافت الشركة أنه سيقع إعادة الكهرباء دون سابق إعلام حسب انتهاء الأشغال.