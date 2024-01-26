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عاجل/ انتبهوا من الغشّ: زيت مدعم وتوابل مخلوطة بمواد خطرة!

2024/01/26 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

أذنت النيابة العمومية بنابل بايقاف صاحب مستودع عشوائي بقربة بعد أن كشفت مصالح الادارة الجهوية للتجارة بنابل عن عملية غش تمثلت في خلطه كمية من الزيت النباتي المدعم بملونات خطيرة وبالتوابل وترويجها في الأسواق، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بنابل، سمير الخلفاوي لاذاعة “الجوهرة أف أم”.
حيث تم في الفترة الأخيرة تركيز العمل على مراقبة المستودعات العشوائية لصنع التوابل المغشوشة في جهات مختلفة وذلك بالتنسيق مع مصالح الحرس الوطني ومصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية، ليقع تم ضبط كميات كبيرة من فضلات الطماطم والفلفل التي يتم اقتناؤها من مصانع المصبرات ويتم تخزينها بطريقة عشوائية وفي ظروف غير ملائمة في مخازن عشوائية، أين يتم خلطها بعديد المكونات التي تمس بصحة المستهلك لترويجها في الاسواق.
وفي هذا الاطار، تم القيام بعدد من الايقافات واتخاذ العقوبات القانونية المستوجبة ضد عدد من المتورطين في معتمدية قربة ومنزل تميم ودار شعبان وغيرها من المناطق، وفق ذات المصدر.

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