إدعى بأنّها حلوى: عشريني يُجبر طفلة على تناول حبّة “إكستازي”!

تمكنت الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بسبيطلة من ولاية القصرين، من إلقاء القبض على عشريني، يشتبه في كونه قد أجبر طفلة تبلغ من العمر 14 سنة، على تناول مادة يشتبه في كونها مخدرة، منتصف هذا الأسبوع، حسبما افادت به موزاييك.

ووفق رواية الضحية، فقد أجبر المشتبه به الطفلة على تناول مادة يشتبه في كونها حبة مخدرة “اكستازي”، مدعيا أنها قطعة حلوى، عندما كانت في طريقها نحو المدرسة، مما تسبب لها في اضطرابات صحية، دفعتها لمغادرة القسم، يوم الواقعة.

وتعرفت الضحية على المشتبه به حال إلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسبيطلة، في الوقت الذي أنكر فيه المشتبه به ما وُجّه إليه من اتهامات.

ومن جهتها اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، بالاحتفاظ بالمشتبه به، من أجل ترويج مادة مخدرة، فيما تواصل المصالح الصحية بالجهة القيام بالتحاليل البيولوجية اللازمة للتعرف على المادة التي تناولتها الطفلة.